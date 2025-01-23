أخبار اليمن : المؤتمر يرفض التصنيف الأمريكي ضد أنصار الله ويشيد بصرف المرتبات

المؤتمر يرفض التصنيف الأمريكي ضد أنصار الله ويشيد بصرف المرتباترأس رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، لقاءاً تشاورياً لعدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر، خُصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وقد استعرض رئيس المؤتمر في اللقاء آخر المستجدات على الساحة، مشيراً إلى المواقف المشرفة للشعب اليمني والمجلس السياسي في صنعاء في دعم وإسناد القضية الفلسطينية والتي قادها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي شخصياً، مؤكداً أنها مواقف ستُسجل في تاريخ اليمن العروبي والإسلامي كونها جاءت كترجمة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة همجية من قبل العدو الصهيوني.

وأشار أبو راس إلى آخر المستجدات التنظيمية أن هناك محاولات رامية لاستهداف المؤتمر ووحدته التنظيمية لكنها ستبوء بالفشل بفضل وعي قيادات وقواعد المؤتمر وإدراكها لمآرب تلك الأجندة التي ينفذها البعض خدمة لأعداء اليمن والمؤتمر.

هذا وقد عبر اللقاء عن رفضه الكامل لإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، معتبراً أن ذلك الإعلان وفي الوقت الذي يؤكد إزدواجية المعايير التي تنتهجها واشنطن فإنه يؤثر سلباً على محاولات السعي نحو تحقيق السلام في اليمن.

وجدد اللقاء إشادة المؤتمر الشعبي العام بالموقف اليمني المشرف في مساندة الاشقاء في فلسطين ودعم غزة ضد العدوان الصهيوني وما قامت به القوات المسلحة اليمنية من إجراءات في هذا الجانب، مباركاً عملية الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر والذي جاء إثباتاً لمصداقية الموقف اليمني في وضع السفينة وطاقمها تحت تصرف الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة وهو ما تم بعد التشاور معهم.

وأشاد اللقاء بخطوة حكومة البناء والتغيير في صرف نصف مرتب لموظفي الدولة مؤكدا انها خطوة في الاتجاه الصحيح وستسهم في تخفيف المعاناة على كاهل موظفي الدولة، معبراً عن الأمل في ان تتبعها خطوات أخرى لاحقة.

وجدد اللقاء إدانة المؤتمر الشعبي العام للأصوات النشاز التي تظهر بين الحين والآخر منادية بالأنفصال، مؤكداً أن هذا الدعوات التي تعكس أجندات ومخططات خارجية ستفشل فالشعب اليمني سيدافع عن وحدته وسيادته واستقلاله.

هذا وقد ناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.