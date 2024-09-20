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أحمد جودة - القاهرة -

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي والتتويج باللقب.

صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي



وقال سليمان تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد مفتاح خطة جوميز في الزمالك وايضا ناصر ماهر حل هجومي كبير، وأداء الفريق تأثر بسبب عدم خوض مباريات رسمية منذ فترة".



وأضاف: "الزمالك حقق المطلوب منه خارج أرضه بالفوز على الشرطة الكيني، ولقاء الغد يجب أن يكون بروفة للسوبر الأفريقي".



ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.