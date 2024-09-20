نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي نجم مشروع مثير خارج المستطيل الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، نجم شركة الإنتاج العالمية الجديدة "525 روساريو"، التي ستبدأ اليوم الخميس، مشروعا جديدا مع أسطورة التانجو وأسرته كمشرفين.

ميسي نجم مشروع مثير خارج المستطيل الأخضر

وستعمل الشركة التي تحمل اسم "525 روساريو" تكريما لمسقط رأس ميسي، بالتعاون مع شركة SMUGGLER Entertainment التي أنتجت مسلسلات لها تأثير كبير على البرغوث مثل "كأس العالم لميسي: صعود الأسطورة" و"ميسي يلتقي بأمريكا"، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وكشف البيان أن "الشركة المشتركة الجديدة ستتخصص في البرامج العائلية عبر التنمية وإنتاج التلفزيون والسينما والرياضة على الهواء مباشرة وفعاليات المجتمع، وكذلك إنتاج محتوى وإعلانات تجارية لرياضيين من جميع أنحاء العالم ومنهم ميسي".

وستحظى شركة الإنتاج العالمية الجديدة أيضا بإشراف أسرة ميسي، وتيم باستوري من شركة "'SMUGGLER Entertainment" كمدير تنفيذي للشركة الجديدة".

وستقع مقرات شركة "525 روساريو" في ميامي ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

