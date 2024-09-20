أحمد سليمان يكشف تطورات ملف صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعدم الحديث عن ملف الصفقات في الوقت الحالي لعدم تشتيت اللاعبين قبل مباراة السوبر الأفريقي.



وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "لن نتحدث عن الصفقات في الوقت الحالي والملف مغلق تماما حتى مباراة السوبر الأفريقي والتتويج باللقب ان شاء الله".



وأضاف: "أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل مباراة السوبر الأفريقي والفوز باللقب".



ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.