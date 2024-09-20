نوستالجيا... تعرف على أجر إلهام شاهين في مسلسل الإمبراطور



القاهرة - محمد ابراهيم -

في عالم الدراما المصرية، يظل مسلسل "الإمبراطور" واحدًا من العلامات الفارقة التي تجذب المشاهدين عبر الأجيال. يُعيد هذا العمل الرائع إلى الأذهان ذكريات زمنٍ مضى، حيث تتداخل الأحداث التاريخية مع المشاعر الإنسانية العميقة.

ويبرز دوت الخليج الفني أجر إلهام شاهين في مسلسل الإمبراطور



تجسد الهام شاهين في هذا المسلسل شخصية "عقيلة "، التي تمثل القوة والصمود في مواجهة التحديات. من خلال أدائها المتميز، تنجح في نقل المشاعر المتنوعة التي تعيشها الشخصية، مما يجعلها واحدة من أكثر الأدوار تأثيرًا في تاريخ الدراما. يتذكر المشاهدون كيف استطاعت الهام شاهين أن تأسر القلوب، وتبرز بكل براعة التحديات التي واجهتها في رحلة حياتها.

"الإمبراطور" ليس مجرد عمل درامي، بل هو رحلة عبر الزمن تذكرنا بقوة الفن وقدرته على تسليط الضوء على قصص إنسانية معقدة.



أجر إلهام شاهين

وحصلت الهام شاهين على 25 ألف جنيه عن الحلقة الواحدة، بزيادة عن حسين فهمي الذي يحصل على مبلغ 24 ألف جنيه عن الحلقة، من مجموع 15 حلقة هي مجمل مسلسل (الامبراطور)



الإمبراطور"، بطولة حسين فهمى، إلهام شاهين، مشيرة إسماعيل، أمل رزق، هيدى كرم، منى هلا، تأليف بشير الديك، إخراج جمال عبد الحميد.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، حول عائلة تناضل من أجل تربية وتعليم ابنها بشكل مميز، لكن عندما يصل الابن إلى الثروة ينسى والديه، حتى يمر بضائقة وتتأزم حياته المهنية والعائلية ليتذكر والديه على الفور وتبدأ المواجهة الصعبة فيما بينهم، وتتوالى الأحداث.

