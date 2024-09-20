في ذكرى وفاة تحية كاريوكا... تعرف على أبرز المحطات الفنية لها



القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الجمعة 20 سبتمبر ذكرى وفاة تحية كاريوكا، الذي تميزت بالابداع والرقي والإصرار والعزيمة والذكاء في اختيار أعمالها.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ تحية كاريوكا

نشأة تحية كاريوكا

اسمها الحقيقى هى الفنانة بدوية محمد على، ولدت فى الإسماعيلية عام 1919، وقد عملت فى البداية مع الراقصة محاسن محمد التى اكتشفت موهبتها.

اشتهرت الفنانة تحية كاريوكا باهتماماتها السياسية وحسها الوطني العالي، فقد كانت تساعد الفدائيين، لدرجة أنها كانت تنقل السلاح لهم فى سيارتها الخاصة دون خوف.

أيضًا شاركت تحية كاريوكا فى المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثى 1956 وتم إلقاء القبض عليها أكثر من مرة، كما تطوعت كممرضة فى مستشفى قصر العينى أثناء حرب أكتوبر 1973.



بدأت نجاحها من الأربعينات عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية فى أحد عروض فرقه بديعة مصابنى التى كانت وقتها بمثابة أهم مركز فنى فى مصر والشرق الأوسط.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت تحية كاريوكا بطولة عدد كبير من الأفلام البارزة فى تاريخ السينما المصرية منها: لعبة الست، شباب امرأة، خلى بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات.

وفاة تحية كاريوكا

توفيت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا يوم 20 من سبتمبر 1999 فى معهد ناصر عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة فى الجهاز التنفسى.