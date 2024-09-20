نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي.. إطلاق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية لتعزيز التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز القطاع غير الربحي في المملكة. تأتي هذه الخطوة كامتداد للأعمال الخيرية التي يشرف عليها الملك سلمان، والتي تهدف إلى دعم التنمية البشرية والاستثمار في الموارد البشرية للمساهمة في نهضة المجتمع السعودي.

يُعد اعتماد هذه المؤسسة جزءًا من رؤية القيادة السعودية في تعزيز دور العقل البشري في بناء الدول. وقد أكد الملك سلمان، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته هو نهج دائم سنستمر عليه دائمًا بإذن الله". كما أوضح حفظه الله أن المؤسسة تسعى إلى مواجهة التحديات البشرية وتحقيق استدامة الازدهار في المجتمعات السعودية.

في إطار هذا المرسوم الملكي، تم تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، مما يعزز من رؤية المؤسسة وأهدافها في خلق تأثير دائم على الفرد والمجتمع. هذا التعيين يأتي ضمن سلسلة من القرارات الملكية التي تهدف إلى تحسين القطاع غير الربحي في المملكة.

كما عبر المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شكره وامتنانه للملك سلمان عبر تغريدة على منصة "إكس"، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في استدامة القطاع غير الربحي وتحقيق الحياة الكريمة للفرد والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك سلمان غير الربحية تضم مشاريع ثقافية مهمة، مثل مكتبة الملك سلمان في مشروع بوابة الدرعية، متحف الملك سلمان، ومتحف المجتمع السعودي، مما يعزز من الإرث الثقافي والحضاري للمملكة.