نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة... سعد لمجرد يغازل زوجته بمناسبة عيد زواجهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه النجم المغربي سعد المجرد رسالة رومانسيه لـ زوجته، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"في كل يوم معكِ، أكتشف أكثر فأكثر معنى الحب الحقيقي. أنتِ إحدى نعم الله عليّ، والشريكة التي تجعل كل لحظة مليئة بالدفء والحنان. الله يخليكِ ليا يا غويتة ديالي، وكل عام ونحن نعيش أجمل الحكايات معًا. عيد زواج سعيد وعيد ميلاد سعيد، يا أغلى هدية في حياتي.”.

تعليقات الجمهور على منشور سعد لمجرد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يسعدكم، ما شاء الله أجمل ثنائي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سعد لمجرد

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد لمجرد أغنية بشوفك مع الشاعر أمير طعمية، والملحن عزيز الشافعي، والمخرج حسام الحسيني، وهي من إنتاج سعد لمجرد وأمير طعيمة، موسيقى سوني.

و أغنية محتال الحب، والأغنية من كلمات: رامي شلهوب، ألحان وتوزيع موسيقي: جمال ياسين، وأيضًا أغنية أنت معلم والحلق، وغيرها من الأغاني.

