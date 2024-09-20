انت الأن تتابع خبر «عشبة مهملة محدش حاسس بيها»...علاج رباني جبار مهمل في كل بيت.. هذه البذور تحارب السكري وتذيب دهون البطن بفعالية جبارة!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان المعروفة باللغة الإنجليزية باسم “Linseed” من أكثر أنواع التوابل شيوعا في المطبخ الهندي وعلى مستوى العالم وتتميز هذه المادة بكونها غنية بالألياف والدهون الصحية وتعتبر من أفضل المكونات المفيدة للصحة وبفضل خصائصها الطبية يتم استخدامها بشكل واسع كعلاج طبيعي ولهذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج اهم فوائد بذور الكتان.

فوائد بذور الكتان

تقليل مستويات السكر في الدم في دراسة أجريت على مدار 8 أسابيع على 57 شخصا مصابين بمرض السكري من النوع الثاني لوحظ أن الذين تناولوا 200 غرام من الزبادي قليل الدسم مع 30 غراما من بذور الكتان يوميا حققوا انخفاضا ملحوظا في مستوى HbA1c.

كم استهلك من بذور الكتان

يمكن استهلاك بذور الكتان بعد طحنها إلى مسحوق حيث ينصح بتناول 10-20 جراما منه يوميا للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ومع ذلك يفضل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة لكل مريض.

فوائد بذور الكتان للتنحي