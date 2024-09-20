محمد شاهين وهلا رشدي يختتمون حفلات الصيف مع محمد منصور

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجوم محمد شاهين وهلا رشدي حفلا غنائيا باحدي النوادي بمنطقة السادس من اكتوبر في ختام حفلات الصيف بالنادي وسط حضور الالاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم شاهين خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "رصيد الستر، انا الصاحب، ملكة جمال الناس" وغيرها من الاغاني، كما قدمت هلا رشدي مجموعة من ابرز اغانيها منها "الحب اللي بيننا، شايلة اسمه" وغيرها في جو من السعادة والبهجة.

وطرح المطرب محمد شاهين، مؤخرا أغنية بعنوان "الحب بسعر المصنع"، من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع وميكس محمد مجدي.

بينما تواصل هلا رشدي التحضير لمجموعة من الأغاني من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى برنامج جديد للأطفال، كان من أخر الأغاني التي طرحتها هلا رشدي بعنوان "الخير والبركة" بالتعاون مع الفنان محمد الحلو.

من جهة أخرى، تستعد هلا رشدي للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد، مع الفنان محمد مهران، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنانة بسمة، والفنان القدير صبري عبد المنعم.