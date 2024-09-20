نفاد تذاكر حفل آمال ماهر بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر عن نفاذ جميع تذاكر الحفل المفترض إقامته مساء اليوم بالإحساء ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية.

وكانت آمال ماهر قد وصلت إلى الأحساء مساء أمس استعداد للحفل وكان فى استقبالها وفد من الشركة المنظمة الذين قدموا لها الورود احتفالا بقدومها إلى مدينة الأحساء بالسعودية.



أسعار تذاكر الحفل



وجاءت أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، في اليوم الوطني السعودي، بين الفئات السعرية التالية: (150 ريال سعودي، 250 ريال سعودي، 450 ريال سعودي).

حفل آمال ماهر باليوم الوطني السعودي

وتستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 20 من شهر سبتمبر الحالي بمدينة الأحساء بالسعودية ضمن فعاليات العيد الوطنى بالسعودية الـ94.



آخر أعمال آمال ماهر

والجدير بالذكر آخر أعمال آمال ماهر ألبوم “أنا كويسة”، وقد لقى نجاحا مبهرا متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

