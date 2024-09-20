الأهلي وجورماهيا الكيني في بطولة إفريقيا على الهواء مُباشرة "غدًا" على "MBC مصر2" وسهرة خاصة من "الكورة مع فايق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنقل شاشة "MBC مصر2" "غدًا" في تمام السابعة مساء على الهواء من إستاد القاهرة مُباراة الأهلي بطل مصر ونادي جورماهينا بطل كينيا في مُباراة العودة ضمن الأدوار الأولي لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

يسبق المُباراة إستديو تحليلي بداية من الساعة الخامسة عصرًا يضم نُخبة من الخُبراء والمُتخصصين، ويعقبها نقل مُباشر وحي لوقائع تسليم درع الدوري والإحتفال بفوز الأهلي بالدوري المصري لهذا العام، ويُقدم إبراهيم فايق من خلال برنامجه "الكورة مع فايق" في تمام الحادية عشر مساءً مُتابعة لفعاليات اليوم الرياضي وتغطية لأبرز الأحداث والكواليس.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

تُعرض مُباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والإستديو التحليلي على "MBCمصر2" السبت 21 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 5:00 مساءً.