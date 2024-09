رحاب الجمل تتألق في برغم القانون وتتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستمر الفنانة رحاب الجمل في إبهار جمهورها وتحقيق النجاح على الساحة الفنية، فقد أثبتت الجمل أن الإبداع والتفاني في العمل يمكن أن يتغلبا على أي عقبات، لتظل واحدة من أبرز الأسماء في الوسط الفني.

نجاحات فنية

بعد مشاركتها في المسلسل الذي حظي بشعبية كبيرة، تصدرت الجمل الترند على منصات التواصل الاجتماعي. العمل الذي يضم مجموعة من النجوم اللامعين، حقق نسب مشاهدة عالية وأشاد به النقاد، مما ساهم في تعزيز مكانتها الفنية. وقد أظهرت الجمل أداءً متميزًا في شخصيتها، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في كل مشهد.

تفاعل الجمهور

لم يقتصر نجاح رحاب الجمل على الأعمال الفنية فحسب، بل امتد أيضًا إلى تفاعل الجمهور معها عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث احتلت مقاطع الفيديو والصور شخصيتها الجديدة بها صدارة الترند، وجذبت انتباه متابعيها بفضل أسلوبها الفريد وجاذبيتها.

مستقبل مشرق

مع استمرار رحاب الجمل في التحدي والنجاح، يبدو أن المستقبل يحمل لها الكثير من الفرص،و تبقى رحاب الجمل رمزًا للنجاح والتحدي، حيث تواصل إلهام الكثيرين في عالم الفن، وتؤكد أن الإرادة والعزيمة يمكن أن تحقق المعجزات.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.



أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.