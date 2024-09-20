“تشريف لينا".. أحمد السقا يعبر عن سعادته بانضام فيفي عبده لـ "العتاولة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بانضمام الفنانة فيفي عبده للمنافسة في الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "العتاولة 2"، وذلك بعد فترة غياب لها استمرت لمدة عامين.

وقال الفنان أحمد السقا في تصريحات تليفزيونية: “تشريف لينا إنها تبقى معانا في الجزء التاني، مدام فيفي كلنا بنحبها وبتتمتع بخفّة ظل ووجودها في اللوكيشن بيضفي عليه حيوية”.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى