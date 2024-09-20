أحمد عزمي يكشف عن خوضه السباق الرمضاني 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد عزمي عن خوضه السباق الرمضاني 2025، حيث حرص على توجيه الشكر والتقدير والاحترام المتبادل المتحدة على الاستجابة السريعة له.

ووفقًا لمصادر خاصة للفجر وقال:"شكرا لكل اساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم، علي دعمكم ومساندتكم الرائعه وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري كل الشكر والتقدير للشركه المتحده هذا الصرح الاعلامي الكبير في الشرق الاوسط وللدور العظيم الذي تقوم به".

وأضاف:"التقيت اليوم بالاستاذ ( عمرو الفقي ) المدير التنفيذيللشركه المتحده وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم باءذن الله...ادام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي احلي اللهم لك الحمد".

وفي سياق منفصل، أعلن الفنان أحمد عزمي عن استجابة كل من نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة له، وذلك بعد مناشدته عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على فرص عمل في مجال التمثيل.

وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، إن الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، قد تواصل معه شخصيًا وأكد له دعم النقابة الكامل للفنانين في مصر، مضيفًا:" أشرف زكي هو أخ كبير وأستاذ وبنعتبره سندنا في الوسط الفني، وهو داعم لكل الفنانين في مصر".

كما كشف عزمي أنه تلقى اتصالًا من محمد عبد الباقي، المستشار الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تحديد موعد قريب للقاء عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: "هتسمعوا أخبار حلوة قريب".



وكان قد ناشد الفنان أحمد عزمى فى بداية عامه الجديد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزملائه فى والوسط الفني، والجهات الإنتاجية لمساعدته فى المشاركة في أعمال فنية.