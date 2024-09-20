نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد رمضان يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد رمضان ترند جوجل وذلك بعدما قدمت سيدة بلاغا تتهمه بسبب ضرب نجله لأبنها في مشاجرة بمدرسة بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من شرطة النجدة بلاغ من مديرة شركة اعلانات وبرفقتها ابنها يبلغ من العمر 11 عاما بتعرض الطفل للضرب في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر

وأشارت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر أن ابن الفنان محمد رمضان نشبت بينه وبين ابنها مشاجرة فقام ابن محمد رمضان بضرب نجلها في وجهه ما ادى لاصابته بكدمة ما دفعها للابلاغ عن الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة أكتوبر للتحقيق.

و طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “مش فاضي"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية فور طرحها مشاهدات عالية وقد نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشدة.