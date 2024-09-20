نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مؤلفة "برغم القانون" تكشف حقيقية التشابة بينه وبين مسلسل "تحت الوصاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المؤلفة نجلاء الحديني، كاتبة مسلسل "برغم القانون" الذي تقوم ببطولته النجمة إيمان العاصي، عن حقيقة التشابه بينه وبين مسلسل "تحت الوصاية".

وقالت نجلاء الحديني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الفني": "لا يوجد تشابه بين العملين والأحداث مختلفة تماما وكلما عرضت حلقات جديدة من المسلسل سيدرك المشاهد أن العملين لا يمتنان ببعض بصلة".

أحداث مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتقدم إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائيًا يجسد عمقًا في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.