حياة كريمة" تغير واقع قرى وادى الصعايدة بأسوان والأهالى يشكرون الرئيس السيسى على تشغيل محطة الرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - "مبادرة إنسانية".. هكذا وصف أهالى قرى الصعايدة بمحافظة أسوان، مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، نظراً للجهود الملموسة على أرض الواقع وتنفيذ حزمة من المشروعات ساعدتهم على نقل البيئة النائية التى كانوا يعيشون فيها إلى منطقة مزودة بعدد كبير من الخدمات توفر "حياة كريمة".

وفى رسالة شكر وعرفان، قدم أهالى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على حزمة الخدمات التى تم تقديمها وتوفيرها لهم من خلال مبادرته الإنسانية " حياة كريمة "، والتى لم تحظى بها قراهم منذ إنشاؤها فى مطلع التسعينات تحت إشراف هيئة التعمير لخلق مجتمع زراعى عمرانى متكامل، مقدمين شكرهم أيضاً للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لاستجابته الفورية لتشغيل محطة الرى، والتى ساهمت فى توفير المياه للأراضى الزراعية.

وفى السياق، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35 مشروعاً بنسبة 100% وتم التشغيل التجريبى لها والتى شملت مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى 5 مدارس و 5 كبارى على الترع فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء وأبراج شركة الاتصالات وأعمال الفايبر والغاز الطبيعى ورصف الطرق الداخلية ومكتبة كتابك ووحدات طب الأسرة والوحدة البيطرية فيما جارى العمل بمحطات رفع الصرف الصحى ومحطة مياه الشرب وشبكات الانحدار والطرد والوصلات المنزلية، بالإضافة لمراكز الشباب.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن محافظة أسوان تشرف على تنفيذ المبادرة الرئاسية من خلال وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وتتابع معدلات التنفيذ الجارية بنحو 61 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية بقرى وادى الصعايدة والتى يستفيد منها أكثر من 40 ألف نسمة.

وأشار المحافظ إلى عدم السماح للشركات المتخاذلة والمقاولين التابعين لهم حيث سيتم سحب الأعمال من الشركات التى تم توجيه أكثر من إنذار لها بهدف سرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية بكافة قطاعات العمل العام، فضلاً عن الانتهاء من الملاحظات المتنوعة التى تم رصدها.

وأضاف اللواء إسماعيل كمال، أنه يتابع مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لزيادة وتيرة العمل بمختلف المشروعات داخل القرى المستهدفة، من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ، لافتاً إلى أن عدد المشروعات الجارية ضمن المبادرة بلغت نحو 2000 مشروع بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة، وهى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و380 نجع وكفر وعزبة.

وقال المحافظ: هدفنا الرئيسى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة لها بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الانتهاء منه، ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة له.