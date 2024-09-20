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مصدر أمنى: فيديو إعتداء رجال الشرطة على مواطن "قديم" وتم فى حينه إتخاذ الإجراءات القانونية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:29 صباحاً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن إعتداء رجال الشرطة على أحد المواطنين "قديم" سبق تداوله فى عام 2018 ، وقد تم فى حينه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.

 

وأوضح المصدر أن تكرار بث الجماعة الإرهابية لفيديوهات قديمة وإجتزائها من مضمونها يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة ، وهو ما يعيه الشعب المصرى .

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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