مصدر أمنى: فيديو إعتداء رجال الشرطة على مواطن "قديم" وتم فى حينه إتخاذ الإجراءات القانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:29 صباحاً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن إعتداء رجال الشرطة على أحد المواطنين "قديم" سبق تداوله فى عام 2018 ، وقد تم فى حينه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.

وأوضح المصدر أن تكرار بث الجماعة الإرهابية لفيديوهات قديمة وإجتزائها من مضمونها يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة ، وهو ما يعيه الشعب المصرى .