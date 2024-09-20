«HSBC» تُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وتتوقع زيادة التدفقات الأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - أشادت مجموعة "إتش إس بي سي" البريطانية، بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري بالإضافة إلى مجموعة HSBC، وقرابة نحو 20 من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية.

وأكدت مجموعة "إتش إس بي سي"، أن مجموعة الإجراءات والإصلاحات الأخيرة المنفذة من قبل الحكومة المصرية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وإنعكاس ذلك بصورة واضحة على التراجع المستمر في معدلات التضخم.