العالم اليوم - الهند: أسعار النفط الحالية عند مستويات مقبولة للمنتجين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - أكد وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند، هارديب سينغ بوري، لسكاي نيوز عربية أن بلاده تعتزم رفع حصة الغاز المسال من مزيج الطاقة لديها من نحو 8 بالمئة حاليا إلى مابين 11 بالمئة و12 بالمئة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وعلى هامش مؤتمر "غازتك" العالمي للطاقة في مدينة هيوستن الأميركية، قال وزير البترول الهندي، إن أسعار النفط الحالية عند مستويات مقبولة للمنتجين ولا أرحب بهبوطها إلى مستويات مضرة بهم.

ويتم تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند مستويات 73 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، في حين يتم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر عند مستويات 71 دولارا للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط عديدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في الدول الكبرى، ومخاوف زيادة المعروض العالمي بالإضافة إلى ضعف الطلب الصيني.

حماية المناخ

في هذا الصدد، قال وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند، هارديب سينغ بوري، لسكاي نيوز عربية إن بلاده ليست ضد حماية المناخ لكن الوقود الأحفوري مهم لنمو اقتصادنا ولايمكن الاستغناء عنه في المرحلة الراهنة.

وأضاف قائلا: "تدرس شركات الطاقة الهندية الانتقال في تسعير الغاز المسال من الآلية المرتبطة بخام برنت إلى أسعار هنري هب".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت "أدنوك" الثلاثاء، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة". لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028. ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لـ 15 عاماً، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" في الهند.

الجدير بالذكر أن الهند تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن المتوقع أن تحقق نموا بأكثر من 7 بالمئة في العام المنتهي في مارس 2025.