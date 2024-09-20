وزير البترول يبحث مع إكسون موبيل العالمية للاستكشاف خططها…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - دوت الخليج_ يواصل المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية ، لقاءاته مع مسئولى كبريات شركات البترول العالمية ، على هامش مشاركته فى مؤتمر جازتك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد وزير البترول جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، لبحث أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية فى ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة وسعيها لتحقيق نجاحات فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما تم تحقيقه فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية.

وخلال اللقاء استعرض بدوي حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه استعرض جون أرديل ، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمي الذي تجريه الشركة في مناطق امتيازها فى مصر على مساحة حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أي اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية، وكايرو البحرية، ومصري البحرية.

حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.