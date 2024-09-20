مصدر أمنى ينفى قيام أشخاص بترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:29 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصى بصورة من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق نشره العام الماضى، فى إطار مظاهر إحتفالات أهالى إحدى القرى بقنا بالمولد النبوى الشريف، وأن إعادة الجماعة الإرهابية نشر فيديوهات قديمة وتحريفها يأتى فى إطار مخططاتها ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام لإثارة البلبة بعد أن فقدت مصداقيتها .