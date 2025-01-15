أخبار مصرية

بتوجيهات من الرئيس السيسى..وزير الخارجية يتوجه إلى السودان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 09:33 صباحاً -  

توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي صباح اليوم الأربعاء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة بورسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع في السودان.

 

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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