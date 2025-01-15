وزير التربية والتعليم: «ندرس إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مجموعات التقوية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 12:33 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام البكالوريا في الثانوية العامة، المقرر تنفيذه العام المقبل يحتاج إلى حوار مجتمعي تتوافق عليه كافة الفئات قبل تطبيقه.

وأضاف خلال لقائه بمحرري الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الوزارة اتخذت هذا القرار تخفيفا على الطلاب خاصة مع دراستهم لنحو 32 مادة في مرحلة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن نظام الثانوية كان بحاجة إلى إعادة الهيكلة وتطبيق «البكالوريا».

وأوضح «عبد اللطيف»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدرس إلغاء الضريبة على مجموعات التقوية حتى يتحصل المعلم على أفضل نسبة.