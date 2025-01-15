نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (21): آرسنال يواجه توتنهام هوتسبير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، حيث يلتقي إيفرتون مع أستون فيلا الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون، وليستر سيتي مع كريستال بالاس، فيما يلعب آرسنال مع توتنهام هوتسبير الساعة 23:00.
وتُستكمل غداً، الخميس، مباريات هذه الجولة حيث يلعب إبسويتش تاون مع برايتون الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
تشيلسي × بورنموث 2-2
وست هام يونايتد × فولهام 3-2
برينتفورد × مانشستر سيتي 2-2
نوتينغهام فورست × ليفربول 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 47 نقطة
2- نوتينغهام فورست: 41 نقطة
3- آرسنال: 40 نقطة
4- تشيلسي: 37 نقطة
5- نيوكاسل: 35 نقطة
6- مانشستر سيتي: 35 نقطة