الدوري الإنكليزي (21): آرسنال يواجه توتنهام هوتسبير

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، حيث يلتقي إيفرتون مع أستون فيلا الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون، وليستر سيتي مع كريستال بالاس، فيما يلعب آرسنال مع توتنهام هوتسبير الساعة 23:00.

وتُستكمل غداً، الخميس، مباريات هذه الجولة حيث يلعب إبسويتش تاون مع برايتون الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

تشيلسي × بورنموث 2-2

وست هام يونايتد × فولهام 3-2

برينتفورد × مانشستر سيتي 2-2

نوتينغهام فورست × ليفربول 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 47 نقطة

2- نوتينغهام فورست: 41 نقطة

3- آرسنال: 40 نقطة

4- تشيلسي: 37 نقطة

5- نيوكاسل: 35 نقطة

6- مانشستر سيتي: 35 نقطة