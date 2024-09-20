جميل عفيفي: إقامة جنازة عسكرية لأحد شهداء 67 تكريم لكل أبطال الدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن إقامة القوات المسلحة لجنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته دليل على تقدير القوات المسلحة لأبنائها على مر التاريخ، قائلا: "لا يقدم جندي مصري دماءه من أجل الوطن إلا وكان هناك تقدير من خلال التكريم لهم ولأسرهم".

وأوضح جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذا العثور على رفات الشهيد وتكريم القوات المسلحة بإجراء جنازة عسكرية للشهيد تكريم واضح للشهيد ولكل شهداء الدولة المصرية الذين ضحوا بكل غالي في سبيل حفظ الأرض المصرية على مر التاريخ، مؤكدا أن القوات المسلحة تقدر كل شهدائها والمصابين في جميع العمليات العسكرية.

وتابع: "قدم رجال القوات المسلحة تضحيات عظيمة من أجل وحدة الأرض المصرية وعدم المساس بالتراب الوطني والرسالة واضحة وصريحة لكل من يسعى للاعتداء على تراب الدولة المصرية"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما يحرص على تكريم الشهداء كل عام في يوم الشهيد.