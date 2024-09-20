تفاصيل احتفال صوفيا لورين ببلوغها التسعين

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رياض - احمد صلاح - تحتفل النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين المتوّجة في هوليوود بجائزتي أوسكار بعيد ميلادها التسعين مساء اليوم الجمعة في روما، قبل أيام قليلة من ذكرى مولد الممثلة الفرنسية بريجيت باردو.

ويُتوقع أن تطفئ صوفيا لورين المولودة في 20 سبتمبر 1934 في روما شموعها التسعين خلال حفلة خاصة تقام في فندق فخم بالوسط التاريخي للعاصمة الإيطالية، وفق وكالة فرانس برس.

وبعد احتفال تكريمي تقيمه لها في إحدى دور السينما في روما استوديوهات (تشينيتشيتا) (مدينة السينما بالإيطالية) مع وزير الثقافة، تشارك الممثلة في مأدبة عشاء على شرفها على شرفة الفندق تلتقي فيها نحو 150 من الأصدقاء والزملاء وأفراد عائلتها، وتفتتح أيضا في الفندق جناحا يحمل اسمها بحسب صحيفة، إل كورييري ديلا سيرا.

وترتدي صوفيا لورين في المناسبة ملابس من تصميم صديقها جورجيو أرماني.

وسلطت الصحف الإيطالية الكبرى في أعدادها الصادرة الجمعة الضوء على مسيرة النجمة السمراء ذات العينين اللوزيتين التي مثّلت إلى جانب أعظم نجوم هوليوود في ذلك الوقت، من أنتوني كوين إلى كلارك غيبل مروراً بمارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا.

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