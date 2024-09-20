تأكيدًا لـ "تصريح دوت الخليج الفني".. أحمد عزمي يوقع عقد مع المتحدة للمشاركة في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان أحمد عزمي، اليوم، أنه التقي بعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أكد في تصريحاته مع دوت الخليج الفني أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عزمي صوره تجمعه بعمرو الفقي وكتب: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم علي دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري، كل الشكر والتقدير للشركه المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الاوسط وللدور العظيم الذي تقوم به".



وتابع:" التقيت اليوم بالاستاذ عمرو الفقي، المدير التنفيذي للشركه المتحده وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي، اللهم لك الحمد".

تصريحات أحمد عزمي مع دوت الخليج الفني



وكان قد أعلن الفنان أحمد عزمي أمس، عن استجابة كل من نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة له، وذلك بعد مناشدته عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على فرص عمل في مجال التمثيل.

وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، إن الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، قد تواصل معه شخصيًا وأكد له دعم النقابة الكامل للفنانين في مصر، مضيفًا:" أشرف زكي هو أخ كبير وأستاذ وبنعتبره سندنا في الوسط الفني، وهو داعم لكل الفنانين في مصر".

كما كشف عزمي أنه تلقى اتصالًا من محمد عبد الباقي، المستشار الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تحديد موعد قريب للقاء عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: "هتسمعوا أخبار حلوة قريب".

وكان قد ناشد الفنان أحمد عزمى فى بداية عامه الجديد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزملائه فى والوسط الفني، والجهات الإنتاجية لمساعدته فى المشاركة في أعمال فنية.

تفاصيل مناشدة أحمد عزمي للمتحدة



وكتب أحمد عزمي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " صباح الخير.. ومع الأيام الأولي في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالي أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل وأتمني أن يتيح لي الساده المسئولين عن الشركة المتحدة فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة.

وتابع:" تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقه من المهرجان القومي للسينما، وأحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة".



وأضاف: "أحسن ممثل مهرجان الاسكندريه قبلات مسروقة، وجائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم "الوعد"، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية ومع كبار النجوم، مسرحية "الملك لير"، مع النجم يحي الفخراني والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل "حرب الجبالي" مع الأستاذ صادق الصباح "لبنان"، كما قدمت لشبكة راديو وتلفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم "المنبر" الإمارات العربية المتحدة".

واستكمل: "ومع ذلك لم يعرض علي أي عمل من الشركة المتحدة، أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي مساعدتي على التواصل مع الشركة المتحدة والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبه، لا طعم للحياة دون عمل ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى واخشى من الموت كمدا وحزنا، هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب ".