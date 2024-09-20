فيديو.. كواليس تحضير أغنية «تيجي نسيب» لـ أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أكرم حسني في فيديو عبر حسابه علي موقع إنستجرام، يعرض خلاله كواليس تحضير أغنية«تيجي نسيب» للمطربة أنغام والتى طرحتها مؤخرا ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

كواليس التحضيرات لـ أغنية «تيجي نسيب»

شارك أكرم حسني الكواليس، وعلق قائلا: «وم التلات 2 نوفمبر 2021 الساعة اربعة دوت الخليج قام ايهاب عبدالواحد عشان يمشي بعد سهرة طويلة عندي في البيت ايهاب مسابش فيها الجيتار من ايده هو بيغني وكلنا بنغني معاه، عد ما كله مشي جاتلي فكرة أغنية تيجي نسيب فكتبتها وخلصتها على الساعة ستة الصبح، وهموت واكلم ايهاب عشان يجيلي يسمعها ويلحنها بس مكسوف اكلمه.. الراجل لسه ماشي من عندي من ساعتين واكيد ملحقش ينام. الساعة سبعة صباحا بعد ما قدرت امسك نفسي لمدة ساعة كاملة اتصلت بيه ف رد بصوت غرقان في النوم».

أكرم حسني: 3 ساعات إيهاب عبدالواحد ماسك الجيتار وعمال يجرب

وتابع أكرم حسني: «من الساعة تسعة للساعة اتناشر ايهاب مبيعملش حاجة غير إنه ماسك الجيتار وعمال يجرب جمل لحنية في دماغه ويطلب قهوة سادة، الساعة اتناشر وعشر دقايق كان خلص اللحن وبيسجله (بصوا الساعة اللي ورا عشان تتأكدوا) ومكانش يعرف اني لما قولتله وهو ماشي دوت الخليج عايزين نكررها قريب إنه ا هتبقي قريب أوي كده، الاغنية راحت للموزع الكبير صاحب اللمسات السحرية حسن الشافعي عشان يحط بصمته عليها وتطلع بالشكل اللي انتوا سمعتوه. اغنية تيجي نسيب اتكتبت واتلحنت في خمس ساعات واستهلكت نص كيلو بن وسط محوج، بس عشان طالعة من القلب ولحنها ملحن عبقري بيحس بكل كلمة ويترجمها ل لحن ربنا كرمنا بأن اللي يغنيها تبقي فنانة معجونة احساس وفن وحلاوة صوت وحضور طاغي ومكانة كبيرة في قلوب جمهورها في كل حتة في الوطن العربي.. انغام».

كلمات أغنية «تيجي نسيب» لـ أنغام

تيجي نسيب

تيجي نجيبها في النصيب

تيجي نقول ماحناش لبعض

وبيننا بعد تغيب وأغيب

تيجي نضيع

تيجي إحنا الإثنين نبيع

تيجي نعلق في المشانق

مين مخنوق مين اللي خانق

يالاه نشهد الجميع

إحتمالات الفراق كل يوم بتزيد ما بيننا

حتى لحظات الإتفاق بينا قلت سنة، سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خذ حتة منا

بقى بُعدنا أريح لنا بقى كرهنا باين في عيننا

الملل لا يحتمل راح الأمل خذ حتة منا

بقى بُعدنا أريح لنا بقى كرهنا باين في عيننا

تيجي نسيب

ما تبصليش

في حاجات ما بتتحكيش

إبعد وروح دوس ع الجروح

موت في ناس علشان تعيش

مبروك عليك

مبروك اللمعة اللي في عينيك

مبروك خلاص إنت انتصرت

وأنا انهزمت وانكسرت

(وبإيديك حرام عليك (حرام عليك

إحتمالات الفراق كل يوم بتزيد ما بيننا

حتى لحظات الإتفاق بينا قلت سنة، سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خذ حتة منا

بقى بُعدنا أريح لنا بقى كرهنا باين في عيننا

الملل لا يحتمل راح الأمل خذ حتة منا

بقى بُعدنا أريح لنا بقى كرهنا باين في عيننا

تيجي نسيب

تيجي نسيب