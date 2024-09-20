نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مؤلفة "برغم القانون": استعنت بالقانون لكتابة المسلسل.. وبحثت كثيرًا عن شخصية المرأة البورسعيدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المؤلفة نجلاء الحديني عن كواليس كتابة مسلسلها الجديد "برغم القانون"، والتحديات التي واجهتها خلال عملية كتابة المسلسل التي يمثل أول بطولة للنجمة إيمان العاصي، ويُعرض حاليًا على الشاشة ON.

وقالت نجلاء الحديني في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "بدأ المنتج ريمون مقار في عرض فكرة المسلسل، مما أثار حماسي للعمل عليه، استغرقت كتابة المسلسل أكثر من عام، وهو ما أتاح لي الفرصة لتطوير حبكة قوية وإضافة تفاصيل تغني العمل دراميًا، مما أعطى للشخصيات والأحداث عمقًا ومصداقية ظهرت بوضوح في المسلسل".

وتحدثت نجلاء الحديني عن التحديات التي واجهتها في كتابة المسلسل، موضحة أن الحفاظ على حبكة مشوقة وتماسك الأحداث مع الحفاظ على سرعة الإيقاع وجاذبية الموضوع كان من أبرز الصعوبات، خاصة أن العمل يمتد على 30 حلقة.

وأضافت، أنها كانت حريصة على رسم الشخصيات بشكل متسق من حيث الدوافع والسلوك، وتطور الأحداث، وأن يكون لكل شخصية أسلوب حوار يعكس مستواها الاجتماعي ونشأتها.

كما أشارت إلى صعوبة دمج الخطوط الدرامية ومشاهد المواجهة بين الشخصيات، بالإضافة إلى البحث المكثف حول المجتمع البورسعيدي وطبيعة المرأة هناك، فضلًا عن المراجعات القانونية لضمان دقة المعلومات المقدمة في العمل.

أحداث مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتقدم إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائيًا يجسد عمقًا في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.