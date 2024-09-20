نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء استغاثة من بشري لنقابة المهن التمثيلية بسبب عمل فني.. ماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الفنانة بشرى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، التحقيق في تواجد صورتها على بوستر عمل فني والترويج له دون علمها به.

وكتبت بشرى عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": نداء لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في هذا الأمر، إلى من يهمه الأمر ليس لى أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل، ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمى وصورة قديمة لي والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل.

وتابعت: "احذر إذا تم إستخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر فسوف ألجأ للقانون، فأنا لم اتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا اعرف ما هيه هذة الجهة من الأساس ".

آخر أعمال بشرى الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بشرى، الدرامية هو مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية والذي تم عرضه مؤخرًا، ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية

ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

آخر أعمال بشري

وكان آخر أعمال النجمة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.