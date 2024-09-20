الليلة..حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال14 " دورة أحمد السقا"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف قصر ثقافة الانفوشي في السابعة من مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة ( دورة النجم أحمدالسقا )، وتتضمن فقرات الحفل عرض فيلم عن الدورة 14 من المهرجان، وعرض فني " اوبريت "، بالإضافة لتكريم عدد من نجوم الفن، وبعد انتهاء حفل الافتتاح يعرض العرض المسرحي " المطبخ " من مصر.

تفاصيل المهرجان

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان وتقام فعليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.



وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 16 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.