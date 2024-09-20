«المتحدة للرياضة» تنشر صورة لدرع الدوري الجديد بين أسدي قصر النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - نشرت المتحدة للرياضة صورة لدرع الدورى الجديد بين أسدى كوبري قصر النيل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعلقت: "درع دوري نايل يلمع بتصميمه الجديد فى سماء القاهرة".

وتقوم رابطة الأندية المحترفة بتسليم درع دوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء غد، السبت، بعد مواجهة جور ماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.



ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.

المتحدة للرياضة تنشر صورة درع الدورى المتحدة للرياضة تنشر صورة درع الدورى