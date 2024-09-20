انت الأن تتابع خبر تردد قناة اون تايم سبورت 2024 ON Time Sports HD الناقلة لأهم المباريات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم البطولات الرياضية المحلية والدولية، مع تحليل عميق لجميع المباريات والفعاليات الرياضية، حيث اعرف القناة بنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى، وفي هذا المقال، سوف نقوم الآن بعرض تردد قناة أون تايم سبورت 2024 وكيفية استقبالها.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على النايل سات

تعتبر قناة أون تايم سبورت محطة رئيسية لمحبي الرياضة في مصر والوطن العربي، حيث توفر تغطية شاملة ومباشرة لجميع الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب كرة القدم، تهتم القناة أيضًا ببث البطولات الخاصة برياضات أخرى مثل كرة اليد، السلة، والكرة الطائرة، مما يجعلها منبراً رياضياً متكاملاً، حيث يمكن استقبال قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

لضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة الرئيسية لجهاز الرسيفر.

اختيار تركيب أو إعدادات من القائمة.

اختيار خدمة إضافة قناة جديد.

إدخال تردد قناة أون تايم سبورت (11861) والاستقطاب (رأسي).

إدخال معدل الترميز (27500) ومعامل تصحيح الخطأ (5/6).

الضغط على بحث أو Scan وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بعد انتهاء البحث، قم بحفظ التغييرات واستمتع بمشاهدة القناة.

مميزات قناة أون تايم سبورت

تتميز قناة أون تايم سبورت بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، من بينها: