ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" .. 300 فرصة عمل جديدة لشباب أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - وفرت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عدد من فرص العمل لشباب المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد محافظ أسيوط، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير فرص عمل واعدة للشباب، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفى إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" أتاحت العديد من الأنشطة والفعاليات فى عدة مجالات صحية وتعليمية وشبابية، مضيفاً أن توفير فرص العمل الواعدة للشباب كان من أهم أولويات الحكومة لدفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة طموحة لدعم تأهيل أبنائنا لسوق العمل وتمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم وتشجيعهم على الحصول على الوظائف التى تناسب إمكانياتهم ومهاراتهم، موضحاً أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات لتوفير فرص العمل فى مختلف القطاعات أو التدريبات التى توفرها للشباب على كل الحرف والمهن المختلفة.

من جانبه أعلن على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل أنه تم توفير عدد 300 فرصة عمل للشباب بمشروعات شركة المقاولون العرب بأسيوط بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم وتحقق لهم حياة كريمة منها 100 نجار مسلح، و100 حداد مسلح، و100 عامل مساعد وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وتنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ودعماً من الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وأشاد وكيل وزارة العمل ،بالدور الذى يقوم به محافظ أسيوط وتوجيهات وزير العمل لخلق فرص عمل جديدة ومستمرة لأبناء المحافظة لدفع مسيرة التنمية، وخلق حياة كريمة للشباب والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

كانت مديرية العمل قد أعلنت مؤخراً عن توفير 500 فرصة عمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على المهن الآتية ( معلمين بمدارس سمارت الدولية، مهندس ميكانيكا، فني تحاليل «علوم قسم كيمياء»، ومندوب مبيعات، وكيل تأميني ـ مدير وحدة، ووسيط تأميني، ومسئول تمويل، وأخصائي تمويل، ومشرفين أمن، وأفراد أمن، وفني إنتاج، وعامل إنتاج ،وسائق درجة أولى وثانية، وسائق كلارك).