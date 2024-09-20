العالم اليوم - فيديو..الجيش الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

انتم الان تتابعون خبر فيديو..الجيش الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 5 أطفال في حصيلة أولية.

وقال الجيش إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.

لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الغارة استهدفت "قياديا بارزا في حزب الله"، من دون ذكر اسمه.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو مباني متضررة وسيارات مدمرة وركاما في الشوارع، عقب الضربة الإسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن الغارة استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية.

وأوضحت أنه "أحصي حتى الآن مقتل 5 أطفال"، مشيرة إلى وجود مصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني إلى المكان المستهدف، ويعملون على نقل المصابين، وسط انتشار للجيش اللبناني.