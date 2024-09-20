انت الأن تتابع خبر نجمة أمريكية:أبيع صور صدري لأجمع تبرعات لـ "ترامب" .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت نجمة موقع "أونلي فانز" الأمريكية آفا لويز، عن صدرها أمام حشد كبير من مؤيدي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ضمن حملة لجمع التبرعات تحمل اسم "Tits for Trump".



وقالت لويز:"ترامب رجل أعمال، وأنا امرأة أعمال، وأنا أفهمه..أنا أبيع صور صدري، وهو يبيع الحلم الأمريكي. أنا أتواصل معه على هذا المستوى".وتصدرت لويز (26 عاما) عناوين الأخبار في مايو عندما أظهرت جسدها العاري في بوابة وسط مدينة مانهاتن، وقامت بذلك مرة أخرى ليلة الأربعاء، عندما كشفت عن جسدها العاري مرة أخرى أمام ترامب وآلاف الحاضرين في مسرح ناسو كولوسيوم في لونغ آيلاند.



وفي مقطع فيديو متداول ظهرت لويز وهي تقفز لأعلى ولأسفل وتهتف مع الحشد على أمل إلقاء نظرة على المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، البالغ من العمر 78 عاما.



وبينما بدا أن المتحمسين الآخرين لـMAGA في الجمهور يقدرون هذه البادرة، قام ضابط شرطة متمركز وسط الحشد على الفور بسحب آفا وصديقها من مقاعدهما.



وزعمت لويز أن الشرطة كانت تحاول توجيه اتهامات لها، مشيرة إلى أن الشرطة "كانت غاضبة للغاية" بشأن هذه الحيلة الدعائية.



لكن عناصر الخدمة السرية في المكان كانوا أكثر تعاطفا، ويقال إنهم أقنعوا الشرطي الساخط بالسماح لها ولصديقها بالمغادرة دون توقيفهما، على حد زعمها.



وقالت لويز: "بعد أن غادرت، تبرعت بالمال لترامب مقابل كل المتاعب التي تسببت فيها"، مضيفة أنها تأمل أن تسمع من حملة ترامب بعد الحادث.



وقالت إنها استخدمت موقع OnlyFans على مدار الأشهر القليلة الماضية لجمع الأموال لصالح ترامب، "أربح 100 ألف دولار شهريا، وأحاول ربح 500 ألف دولار من المحتوى الذي أحمله حول ترامب لإعطائه لدونالد".



وأضافت أن دعمها لترامب تعزز بسبب تجربتها في تجمع الأربعاء، الذي أقيم بعد 72 ساعة فقط من المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السابق.