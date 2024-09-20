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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: توفر حوالي 90% من نواقص الأدوية بالسوق المصرية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، إن قطاع الأدوية شهد خلال الفترة الماضية انفراجة ليست بسيطة في أنواع كثيرة من النواقص، مؤكدًا أن حوالي 80% إلى 90% من نواقص الأدوية أصبحت متوفرة في السوق المصرية طبقًا للأرقام.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة قادرة على إنهاء الأزمة خلال المدة الزمنية التي تقدر بنحو3 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استثمرت الفترة الماضية مليارات في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج لشركات الأدوية.
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