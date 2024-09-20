انت الأن تتابع خبر "قمة الجولة الرابعة".. القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق Al-Nassr vs Al-Ettifaq في دوري روشن السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر الجماهير الرياضية مواجهة قوية تجمع بين فريقين يمتلكان دور تاريخ عريق وطموحات متعددة وهما النصر والاتفاق، ومع اقتراب موعد المباراة والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة اجري عشاق الدائرة المستديرة بحثًا كثيفًا حول القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق والتي توفر تغطية شاملة للمباراة وبالتالي تمكن الجماهير من متابعة أدق التفاصيل وأهم الاحداث.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

تكتسب القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق أهمية بالغة عند الجماهير الرياضية حيث أنها تتيح لهم فرصة ممتازة لمتابعة مجريات المباراة فضلًا عن توفير تحليلات فنية وتعليقات مباشرة مما يجعل لدى المشجعين معرفة عميقة بتفاصيل اللقاء وسوف تتولى قناة SSC الرياضية مهمة بث القناة في الموعد المقرر لها، ولتنزيل المباراة قم بتثبيت الإحداثيات التالية:

تردد قناة SSC SPORT HD

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة SSC SPORT HD

القمر الصناعي: عرب سات بدر 6.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

ترتيب النصر والاتفاق في جدول الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المرتبة السابعة في جدول مباريات الدوري السعودي برصيد يبلغ 5 نقاط تم حصدهم على 3 مواجهات ولذلك سوف يظهر في هذه المباراة سعى فريق النصر للفوز بهذه المباراة مع المدير الفني الذي يتولى أول مهمة له، وعلى الجهة المقابلة نجد نادي الاتفاق يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ولذلك سوف يسعى لمواصلة الفوز وتعزيز مكانته في الدوري، ومن خلال القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق سوف نشاهد هذه المباراة بل ونتعرف على الفائز فيها.

موعد مباراة النصر والاتفاق