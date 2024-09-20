الرياضة

جوارديولا: أرسنال فريق جيد وستكون مواجهة صعبة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: أرسنال فريق جيد وستكون مواجهة صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على نقاط قوة فريق أرسنال قبل مواجهتهما مساء الأحد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي، قال جوارديولا: "نحن فريق قوي، لكنهم أيضًا فريق مميز. لديهم أداء رائع في مختلف الجوانب؛ سواء في الضغط العالي، أو الدفاع العميق، أو التحولات الهجومية.

إنه فريق متكامل، ولهذا كانوا 
المنافس الأبرز لنا في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين".

وأضاف جوارديولا: "لا يمكننا الاستهانة بقدراتهم، فقد تطوروا بشكل ملحوظ تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

يمتلكون لاعبين مميزين قادرين على إحداث الفارق في أي لحظة. سيكون علينا أن نكون في قمة مستوانا لتحقيق الفوز، لأن أرسنال لا يترك مجالًا للأخطاء".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا