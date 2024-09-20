نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: أرسنال فريق جيد وستكون مواجهة صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على نقاط قوة فريق أرسنال قبل مواجهتهما مساء الأحد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي، قال جوارديولا: "نحن فريق قوي، لكنهم أيضًا فريق مميز. لديهم أداء رائع في مختلف الجوانب؛ سواء في الضغط العالي، أو الدفاع العميق، أو التحولات الهجومية.

إنه فريق متكامل، ولهذا كانوا

المنافس الأبرز لنا في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين".

وأضاف جوارديولا: "لا يمكننا الاستهانة بقدراتهم، فقد تطوروا بشكل ملحوظ تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

يمتلكون لاعبين مميزين قادرين على إحداث الفارق في أي لحظة. سيكون علينا أن نكون في قمة مستوانا لتحقيق الفوز، لأن أرسنال لا يترك مجالًا للأخطاء".