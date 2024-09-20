نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دمشق تدين الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السورية إدانتها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص وجرح 59 آخرين.

وقالت الخارجية السورية في بيانها: "الكيان الصهيوني يُدلّل بارتكابه الجرائم في أنحاء عدة من المنطقة وآخرها على ضاحية بيروت الجنوبية على وحشيته وخروجه الفاضح عن الإنسانية والشرعية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "سورية تحيي أشقاءها الصامدين في لبنان وتثق بقدرتهم على مواجهة هذه الاعتداءات الجبانة وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في البطولات التي سجلوها على المعتدي الصهيوني".

وتابعت: "سوريا تُدين الجرائم الإسرائيلية وتحذر من أن استمرارها يشكل خطرا على المنطقة وما وراءها، كما تُدين بقوة الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية لهذه الاعتداءات والتستر على أهدافها الجبانة".

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص وجرح 59 آخرين بينهم 8 حالتهم حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم في بيان أنه تم خلال الهجوم اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل.