البنتاجون: أرسلنا حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى المياه الإقليمية شرق المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنها قامت بإرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى المياه الإقليمية شرق المتوسط.

البنتاجون: الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

وأمس، قالت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكرت أن أمريكا تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للحد من التوتر على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، مضيفة: "ليس لدينا أي معلومات عن تفجير أجهزة الاتصال المحمولة في لبنان".