سجل المتوجين بكأس السوبر الأفريقي.. الأهلي يتربع على العرش والزمالك في الوصافة

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن استاد "المملكة آرينا" في السعودية القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

سجل المتوجين بكأس السوبر الأفريقي

وتنطلق أحداث المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة المقبل، وسط طموحات كبيرة للفريقين لحصد لقب البطولة الأفريقية.

وتعد هذه المواجهة الثانية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بعدما التقى الفريقين سابقًا في النسخة الثانية للبطولة عام 1994 وفاز الأبيض وقتها بهدف دون رد.

ويتربع النادي الأهلي في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي عبر تاريخ البطولة وحصد اللقب 8 مرات أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، مايو 2021، ديسمبر 2021، وخسر 3 مرات 1994، 2015، 2023.

بينما يحتل الزمالك المرتبة الثانية في قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الأفريقي بـ4 ألقاب أعوام 1994، 1997، 2003، 2020، فيما خسر اللقب مرة وحيدة عام 2001.

وجاءت قائمة الأندية المتوجة بكأس السوبر الأفريقي كالآتي:

- الأهلي 8 ألقاب

- الزمالك 4 ألقاب

- مازيمبي 3 ألقاب

- النجم الساحلي لقبين

- الرجاء المغربي لقبين

- إنيمبا لقبين

- وفاز باللقب مرة وحيدة 11 فريقًا هم (الترجي – الوداد – نهضة بركان – أفريكا سبورتس – هارتس أوف أوك – أورلاندو بيراتس – أسيك ميموزا – المغرب الفاسي – وفاق سطيف – ماميلودي صن داونز – اتحاد الجزائر).

وتعد الأندية المصرية الأكثر حصدًا للقب الأفريقي عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا، ويليه أندية المغرب بـ5 ألقاب، وتحتل أندية تونس المركز الثالث بـ3 ألقاب بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية.

بينما حصدت أندية كوت ديفوار وجنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا اللقب مرتين لكل منهما، بينما حصدت أندية غانا اللقب مرة وحيدة.