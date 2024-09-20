نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين زياد الدكروري معلقًا على مباراة الأهلي وجور ماهيا بالقناة الصوتية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تعيين المعلق زياد الدكروري للتعليق على مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

الدكروري معلقًا على مباراة الأهلي وجور ماهيا

وفي بيان نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت: "المعلق الموهوب زياد الدكروري سينضم إلى تغطية مباراة الأهلي ضد جور ماهيا، وسيقوم أيضًا بالتعليق على مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري الجديد عبر القناة الصوتية الثانية على أون تايم سبورت".

يستعد الأهلي لخوض لقاء الإياب أمام جور ماهيا الكيني غدًا السبت في تمام السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أُقيمت في كينيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي درع الدوري المصري عقب المباراة، بعدما حسم لقبه الـ 44 في الموسم الماضي.

