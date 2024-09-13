انت الأن تتابع خبر حتى لو عمرك 70 سنة.. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة في هذا المكان وهتتصدمي من النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة جدا والتي تؤثر بشكل ايجابي عند استخدامها ومن ضمنها وصفة زيت الزيتون مع القرنفل، والتي تعتبر من أهم الخلطات الرائعة جدا، حيث يبحث عنها العديد من السيدات اللاتي يريدن شكل شبابي خالي من آثار الشيخوخة والتجاعيد أنيق، بجانب أيضا أن زيت الزيتون هو من أهم المواد الطبيعية جدا التي تدخل في تصنيع عدد كبير من مستحضرات التجميل، كما أنه يشكل أهمية كبيرة وفعالة جدا في علاج الكثير من المشاكل الصحية، وأهمها هي تساقط الشعر والتخلص من التجاعيد نهائيا، وغير هذا من المشاكل الأخرى.

المكونات المستخدمة في وصفة زيت الزيتون والقرنفل

حتى تحصلوا على فروة رأس قوية جدا وشعر ناعم مثل الحرير دون تقصف أو قشرة، لا بد من أن تقوم بتجهيز هذه المكونات التي تتكون في الآتي:-

أولا لا بد من القيام بتجهيز كمية من زيت الزيتون.

كمية من حبات القرنفل.

حوالي كوب من الماء.

ما يعادل كوب من العسل.

خطوات استخدام هذه الخلطة السحرية

بعد أن يتم اعداد كل المكونات السابقة، فمن الممكن الآن القيام بعمل مزيج من القرنفل مع زيت الزيتون، تبعا للخطوات التالية: