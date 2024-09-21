نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة كريستال بالاس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أن كريستال بالاس

• حراسة المرمى: أندريه أونانا.

• خط الدفاع: نصير مزاروي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

• خط الوسط: كريستيان إريكسن – كوبي ماينو – أماد ديالو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

• خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.