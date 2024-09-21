محمود عامر يناشد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية... تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان محمود عامر على توجيه رسالة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استجابتهم الشكوى الذي قدمها الفنان أحمد عزمي من قلة مشاركته بأعمال فنية.



حيث حرص "محمود" على مشاركة جمهوره بمنشور له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "،

وأرفق بالمنشور تعليقا قال:" رسالة من القلب للقلب عاجلة السيد الفاضل الاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحية واعزاز وتقدير أقدمها لحضرتك ومن أعماق القلب سلاما وتحيا لموقفك الإنساني العالي المحترم الشريف بشأن الزميل أحمد عزمي ورسالته الصادقة المؤلمة الصريحة ".



وأضاف:" والتي وجدت صدى فوري لدى سيادتكم هذه الرسالة من القلب وأقول أنها مبادرة وبشارة خير للفنانين الجالسين في بيوتهم يعيشون في حزن شديد لأنهم دون عمل عاطلين والفنان دون عمل اي قتل معنوي ومادي والألم الأكبر الذي يقابله الفنان العاطل عندما يسير في الطريق ويلقى محبوه ويسألونه انت فين يا فنان، هو انت اعتزلت ولا ايه، ولك أن تتخيل هذا الشعور القاتل للفنان كما لو كان هذا تم اختياره ".



وتابع:" الاستاذ الفاضل عمرو الفقي إذا كان الزميل أحمد عزمي داس على نفسه مرغما وكتب الامه على الملاء، فهناك العشرات من الفنين يمنعهم الحياء والخجل ان يكتبوا على الملأ طلبا للعمل بكرامة فهم لديهم حياء وخجل يمنعهم من طلب العمل بهذا الأسلوب ان شركة المتحدة شركة مصرية هي الملاذ الملجأ لكل المواهب المصرية الأصيلة فامن فضلك وانت داخلك انسان محترم ".



وأشار:" اوجدوا طريقة إنسانية لعمل هؤلاء الفنانين معظمهم علامات بارزة في الفن لقد أعطيتنا الأمل بسرعة استجابتك ان تفتح باب الأمل بالعمل العشرات الفنانين الموجوعين بكرامة وانا منهم للعمل بكرامة وهم يستحقون ترى هل سننتظر قليلا احساسي يقول ان هناك حل حاسم لحل هذه المعضله الصعبة لسيادتكم كل الشكر والتقدير مع خالص تقديري لسيادتكم الفنان محمود عامر ".



تعليقات الجمهور على منشور محمود عامر



وفورا من مشاركة المنشور تفاعل المتابعون بشكل كبير على المنشور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يفك كربك، ربنا يوفقك، انت فنان أصيل تستاهل كل خير.