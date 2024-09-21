نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الرياضية حول العالم، مساء اليوم السبت الموافق 21-9-2024، العديد من المباريات وخاصة في دوري روشن السعودي، أبرزها مباراة الهلال ضد الاتحاد، الشباب ضد التعاون.

حيث يعتبر فريق الهلال أكثر الأندية السعودية حصدًا للقب الدوري السعودي، وذلك برصيد 19 بطولة، بينما يتواجدوالنصر والاتحاد في المركز الثاني بـرصيد 9 ألقاب لكل منهما.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب ضد التعاون في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD.

الرائد ضد الرياض في تمام الساعة 6:40 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD.

الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD.