نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق الجيش الرواندي، اليوم السبت 21 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي بيراميدز والجيش الرواندي، بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق، حيث أحرز الكونغولي فيستون ماييلي هدف فريق بيراميدز.

بيراميدز ضد الجيش الرواندي

تُذاع المباراة بين فريقي بيراميدز والجيش الرواندي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 HD، حيث حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل اللقاء بشكل حصري.

بينما تقام المباراة بين فريقي بيراميدز والجيش الرواندي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.